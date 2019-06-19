الوطني الكردستاني: نتطلع أن تكون رئاسة مجلس كركوك للمكون التركماني

2019/06/19 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ خاص… أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، الأربعاء، ان الإتحاد الوطني الكردستاني مستمر بعقد الاجتماعات مع حزب بارزاني لإنهاء ملف منصب محافظ كركوك.وقال خوشناو لـ /المعلومة/ إن “الإتحاد الوطني الكردستاني يتطلع إلى أن يكون منصب رئيس مجلس محافظة كركوك الى المكون التركماني لان لديهم مقاعد ويستحقون هذا المنصب وسبق وان اجرينا […]

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