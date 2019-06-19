تعرف على موعد إطلاق سامسونغ للهاتف “غلاكسي نوت 10″‎

2019/06/19 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ منوعات

تعتزم

شركة سامسونغ الكشف عن أحدث هواتفها في عائلة ”غلاكسي نوت“ في أغسطس القادم، وفقًا

لموقع knowyourmobile التقني.

وستعقد

الشركة حدثًا للكشف عن الجهاز في 7 أغسطس تحديدًا في مركز باركليز بمنطقة بروكلين في

مدينة نيويورك، وهو في نفس المكان الذي أطلقت فيه الشركة هاتفها ”نوت 9 “ في العام

الماضي.

ويبدو

أن ”غلاكسي نوت 10“ سيأتي في طرازين هما ”نوت 10″ بحجم شاشة 6.3 بوصة و“نوت 10 برو“

أكبر يحتوي على شاشة بحجم 6.75 بوصة ومن شبه المؤكد أن كلا الطرازين سيأتي بشاشة أموليد

AMOLED.

وذكرت

تقارير أن الطراز ”نوت 10 برو“ سيحتوي على 4 كاميرات خلفية منها كاميرا لاستشعار عمق

الميدان ما يجعله يتوافق مع غلاكسي S10 Plus الذي يحتوي على كاميرا واحدة إضافية مقارنة بالطراز

”غلاكسي ”S10 القياسي.

ومن

المتوقع أن تبلغ سعة بطارية ”غلاكسي نوت 10 “ 4500 مللي أمبير وشحن سريع بقدرة 45 وات،

ولن تكون هذه السرعة قابلة للتحقيق إلا باستخدام اتصال سلكي ولكنها ستزيد من شحن بطارية

الهاتف بسرعة لم تحدث من قبل، وقد نرى قدرة الجهاز على شحن الأجهزة الأخرى لاسلكيًا

أيضًا.

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