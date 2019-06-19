أبرزها نينوى.. مسعود بارزاني يبحث مع الحزب الإسلامي عدة ملفات

2019/06/19 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ إجتمع زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم الاربعاء، في صلاح الدين، مع وفد رفيع من الحزب الإسلامي العراقي، ضم أياد السامرائي السكرتير العام للحزب، وصهيب الراوي ورشيد العزاوي نائبي السكرتير، ونصير العاني عضو المكتب السياسي للحزب الإسلامي العراقي.

وخلال الإجتماع الذي حضره فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني وهوشيار زيباري عضو المكتب السياسي وعلي حسين عضو قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، جرى تبادل الآراء ووجهات النظر حيال الأوضاع في العراق والمنطقة، والمتغيرات ضمن العملية السياسية في العراق، كما تم تسليط الضوء على أوضاع محافظة نينوى وعملية إعادة إعمار الموصل وأحوال أهالي تلك المحافظة.

وفي ذات الإجتماع جرى بحث مخاطر الفكر المتطرف وعودة بروز الإرهابيين الدواعش، وبهذا الخصوص تم التأكيد على ضرورة التعامل بحذر مع هذا الملف والتنسيق التام بين جميع الأطراف.

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