رئيس اقليم كوردستان يتعهد للأمم المتحدة بـ

2019/06/19 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل رئيس إقليم كوردستان نێچیرڤان بارزاني اليوم الاربعاء، المساعد والمستشار الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة للبحث في جرائم داعش كريم اسعد احمد خان.

وخلال اللقاء، قيم خان دور وتضحيات إقليم كوردستان عالياً في مواجهة داعش وتحطيم قواته وحماية المكونات وإيوائهم دون تمييز.



وقدم نبذة عن طبيعة عملهم في جمع المعلومات وفق المعايير الدولية ومتابعة ملفات جرائم داعش والحصول على الدعم القانوني لأعمالهم وإدانة انواع الجرائم التي اقترفها الإرهابيون، كون هناك قانون جرائم الإرهاب فقط وليس هناك قانون جرائم الحرب والجينوسايد في العراق.

كما عرض على بارزاني بعض اعمالهم الميدانية كزيارة المقابر الجماعية وفتحها بالتعاون مع حكومتي إقليم كوردستان والعراق والعثور على مرتكبي تلك الجرائم والمجرمين وضمان محاكمتهم، مؤكدا على ضرورة وأهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات ذات العلاقة في أربيل وبغداد.

من جانبه، أعرب رئيس إقليم كوردستان عن التزام الإقليم بدعم الفريق والتعاون والتنسيق مع فريق الأمم المتحدة والحكومة الإتحادية بهدف تحقيق العدالة في هذا الملف، كما قدم نبذة عن التضحيات التي قدمها إقليم كوردستان في مواجهة إرهابيي داعش، وأكد على التزام الإقليم بمباديء وأسس التعايش وحماية المكونات.

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