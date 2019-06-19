امير الكويت يزور عبد المهدي في مكتبه

2019/06/19 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل عادل عبد المھدي في مكتبه امير الكويت الشیخ صباح الاحمد الجابر الصباح وتناول اللقاء، بحث تطوير العلاقات العراقية الكويتية وفرص التعاون امام البلدين وتفعيل المنطقة التجارية الحرة المشتركة ، الى جانب بحث الأوضاع الإقليمية ،وسادت المباحثات اجواء من الودية والصراحة والتفاهم وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا .وقال عبد المهدي : يشرفنا ان...

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