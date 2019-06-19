نشاطات المشروع العربي في العراق يوم الاربعاء

2019/06/19 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغبشة تلبي دعوة بعثة الاتحاد الأوربي لحضور ندوة داعمة للمرأة لدعم المرأة وتمكينها وأخذ دورها الحقيقي في المجتمع لبت النائب عن حزب المشروع العربي في العراق #هدى_جارالله_الغبشة دعوة بعثة #الاتحاد_الأوربي بالعراق لحضور ندوة لوضع الحلول العاجلة للمشاكل التي تقف كعائق أمام شريحة النساء في تحقيق #طموحاتهن وأخذ مكانتهن بمختلف المجالات بما فيها السياسية، كما وأكدت الغبشة خلال الندوة على ضرورة تشريع...

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