2019/06/19 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع، الاربعاء، عن تدمير مضافة لتنظيم “داعش” بضربة جوية في قضاء المقدادية بديالى.وقالت الوزارة في بيان وتلقته وكالة صدى، إن “طيران الجيش نفذ استناداً إلى معلومات مديرية استخبارات وأمن ديالى التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن ضربة جوية في قضاء المقدادية”.وأضافت الوزارة، أن “الضربة تم من خلالها تدمير مضافة تابعة لعصابات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تدمير مضافة لداعش في قضاء المقدادية بديالى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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