2019/06/19 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

سجل كمرك ميناء ام قصر الاوسط في محافظة البصرة، اليوم الاربعاء، اعلى نسبة ايراد في تاريخه وصل الى ما يقا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رغم التحديات.. كمرك ميناء أم قصر يحقق أعلى نسبة إيرادات في تاريخه) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رغم التحديات.. كمرك ميناء أم قصر يحقق أعلى نسبة إيرادات في تاريخه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).