2019/06/19 | 20:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ضعف الانترنت.. الكشف عن اسباب غير معلنة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
كشفت وثائق لمخاطبات بين مؤسسات حكومية عن معلومات جديدة حول سوء خدمة الانترنت في العراق، حيث أشارت إلى...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ضعف الانترنت.. الكشف عن اسباب غير معلنة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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