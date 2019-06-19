ضعف الانترنت.. الكشف عن اسباب غير معلنة

2019/06/19 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



كشفت وثائق لمخاطبات بين مؤسسات حكومية عن معلومات جديدة حول سوء خدمة الانترنت في العراق، حيث أشارت إلى...

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