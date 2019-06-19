English | كوردى

ضعف الانترنت.. الكشف عن اسباب غير معلنة


ضعف الانترنت.. الكشف عن اسباب غير معلنة
2019/06/19 | 20:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سومر نيوز: بغداد..

كشفت وثائق لمخاطبات بين مؤسسات حكومية عن معلومات جديدة حول سوء خدمة الانترنت في العراق، حيث أشارت إلى...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ضعف الانترنت.. الكشف عن اسباب غير معلنة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ضعف الانترنت.. الكشف عن اسباب غير معلنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).

كامل التفاصيل في: سومر نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا