2019/06/19 | 20:32

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الكويت تنوي توقيع اتفاق نفطي مع العراق بعد دراسة حقول الشمال

متابعة/...أبلغ وزير النفط الكويتي خالد الفاضل ،الاربعاء، أن الكويت تعتزم توقيع اتفاق نفطي مع العراق بعد الانتهاء من دراسة وضع حقول النفط الشمالية المشتركة بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الفاضل قوله، إن" وزارة النفط ستوقع اتفاقية مشتركة مع الجانب العراقي بعد إتمام شركة نفط الكويت دراسة الإنتاج النفطي في الحقول المشتركة بشمالي الكويت".

وحول القطاع الكھربائي اكد الوزیر الفاضل ان" ثمة خطوات جادة لربط العراق بشبكة الربط الكھربائي الخلیجیة".انتهى1

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