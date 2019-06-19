محافظة ديالى تسجل 3 حالات انتحار خلال 48 ساعة الماضية

2019/06/19 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مدير مكتب حقوق الإنسان في محافظة ديالى "صلاح مهدي" اليوم الأربعاء , تسجيل ثلاث محاولات للإنتحار خلال 48 ساعة داخل المحافظة.

وقال مهدي في تصريح صحفي إن "ديالى شهدت خلال الساعات الـ48 الماضية تسجيل ثلاث حالات انتحار انتهت اثنين منها بالوفاة في مناطق متفرقة من المحافظة".

وأضاف أن "إجمالي حالات الإنتحار المسجلة في محافظة ديالى خلال 2019 بلغت 30 حالة انتهت 20 منها بالوفاة فيما تم انقاذ الاخرين، لافتاً إلى أن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية هما السمة الابرز لدوافع الانتحار".

يذكر أن عدد من المحافظات العراقية تشهد بين الحين والآخر تسجيل حالات انتحار، يعزوها المتخصصون في الغالب الى مشاكل عائلية وضغوط نفسية بالإضافة الى الفقر والبطالة.

انتهى .ا.ع

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