العراق والكويت يتفقان على تسهيل منح التأشيرات وتوطيد العلاقات التجارية

2019/06/19 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اتفق كل من العراق والكويت على تسهيل اجراءات منح التاشيرات فضلا عن توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين.وكر بيان لمكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي انه “أستقبل امير دولة الكويت الشیخ صباح الاحمد الجابر الصباح ، الذي وصل الى بغداد اليوم الاربعاء على رأس وفد وزاري كبير وتناول اللقاء الذي تم بحضور الوفدين الرسميين ، بحث تطوير العلاقات العراقية الكويتية وفرص التعاون امام البلدين وتفعيل المنطقة التجارية الحرة المشتركة ، الى جانب بحث الأوضاع الإقليمية ،وسادت المباحثات اجواء من الودية والصراحة والتفاهم وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا”.

واضاف ان ” رئيس مجلس الوزراء رحب بسمو امير دولة الكويت واعضاء الوفد المرافق له ، وقال : يشرفنا ان نستقبلكم في بلدكم وبين إخوانكم ، إذ تربطنا روابط متشعبة وعانينا معا صعوبات كثيرة ووقفنا معا ضدها وانتصرنا عليها ، وان هذه الزيارة تعد فرصة لتطوير العلاقات الثنائية نحو الافضل ونحن متفائلون بمستقبل العلاقات العراقية الكويتية ، وأثنى سيادته على مواقف وحكمة ووسطية أمير الكويت في جميع الظروف”.

،واشار الى ان زيارته لدولة الكويت واللقاءات المثمرة التي اجراها الوزراء وملفات التعاون التي بُحثت وأهمية استكمالها في بغداد وتفعيل اتفاقات التعاون التي ابرمت في الكويت وتشجيع الاستثمارات وتسهيل منح التأشيرات والتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية لمافيه مصلحة البلدين

وتابع: ان العراق واجه صعوبات لكنه تجاوزها بنجاح وقطع مرحلة مهمة في تعزيز مكانته الدولية وأصبح اليوم شريكا في الحلول بعد ان كان يشار له في الازمات ، وان اقتصاده يتعافى والبلاد تشهد امنا واستقرارا بفضل قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية وتضحيات شعبنا.

واعرب امير دولة الكويت عن شكره وتقديره لحسن الاستقبال الذي لقيه والوفد المرافق له ، مؤكدا ان زيارته اليوم تأتي بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء لدولة الكويت وتثبت قوة العلاقات الثنائية ، وقال : يهمني ان ارى العراق يتطور ويزدهر وحريص على العراق كحرصي على بلدي واتمنى لعلاقاتنا المزيد من التطور، وان هناك امورا كثيرة نتفق عليها وماتبقى منها قابل للحل خلال مباحثات الوفدين الوزاريين ومتابعة التنفيذ من خلال اللجان المشتركة ، مشيدا بتوجهات الحكومة العراقية وبسياستها المتوازنة وتعاطيها الايجابي مع ازمات المنطقة .

ويضم الوفد الكويتي الشیخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئیس مجلس الوزراء و وزیر الخارجیة والشیخ الفریق خالد الجراح الصباح نائب رئیس مجلس الوزراء و وزیر الداخلیة و انس خالد ناصر الصالح نائب رئیس مجلس الوزراء و وزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء و نایف فلاح مبارك الحجرف وزیر المالیة و خالد ناصر عبدالله الروضان وزیر التجارة والصناعة و وزیر الدولة لشؤون الخدمات و خالد علي محمد الفاضل وزیر النفط ووزیر الكھرباء والماء و احمد فھد الفھد الامیري.

وحضره من الجانب العراقي ثامر الغضبان نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر النفط رئیس بعثة الشرف و فؤاد حسين نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر المالیة و محمد علي الحكیم وزیر الخارجیة و نوري صباح الدلیمي وزیر التخطیط و محمد ھاشم عبد المجید وزیر التجارة و قصي السھیل وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي وعبد الامیر مایح الحمداني وزير الثقافة ولؤي الخطیب وزير الكهرباء وعدد من المستشارين.

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