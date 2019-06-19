بعد انقطاع 30 عاما.. السعودية والعراق يتفقان على إصدار تأشيرات الحج من بغداد

2019/06/19 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلنت الحكومة أنها توصلت إلى اتفاق مع السلطات السعودية ينص على منح المواطنين العراقيين تأشيرات الحج من سفارة المملكة في بغداد بعد توقف لهذه العملية دام أكثر من 30 عاما.وأفادت الهيأة العليا للحج والعمرة العراقية، اليوم الأربعاء، بأن رئيسها، خالد العطية، توصل إلى اتفاق مع السفير السعودي لدى العراق، عبد العزيز […]

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