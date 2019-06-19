المبعوث الأميركي الخاص بإيران: نريد التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران

2019/06/19 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران، الاربعاء، رغبة بلاده بالتوصل إلى اتفاق شامل مع إيران.

وقال برايان هوك، بحسب "سكاي نيوز عربية"، "نريد التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران"، معتبراً أن "الضغوط الأميركية على إيران تهدف إلى تغيير سلوكها".وأضاف أن "الاتفاق النووي وفر لإيران الموارد المالية اللازمة لأنشطتها الخبيثة وتدخلاتها في المنطقة"، مشيراً الى أن "هناك انخفاضا في الانفاق العسكري الإيراني منذ فرض العقوبات الأميركية".

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