كمرك ام قصر الاوسط يسجل أعلى إيراداته بنحو ملياري دينار

2019/06/19 | 20:34

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سجل كمرك ام قصر الاوسط أعلى إيراداته بنحو ملياري دينار.

وذكرت الهيأة العامة للكمارك في بيان ، ان" كمرك ام قصر الاوسط في محافظة البصرة سجل، اليوم الأربعاء، اعلى أيرادات متحققة فيه منذ تاريخ العمل فيه بحدود الملياري دينار رغم التحديات والضغوط التي تواجه العمل الكمركي والتي تقف في وجه الأرتفاع الملحوظ في الأيرادات خلال هذه الفترة من عمر الهيأة".

وأكدت الهيأة، أن" هذا الأنجاز يأتي بعد توجيهات الأدارة العامة للكمارك بمحاربة الفساد والتصدي لحالات التلاعب والخروقات للتهرب من دفع الرسوم الكمركية فضلا عن تسهيل أنجاز المعاملات الكمركية الذي شجع التجار على زيادة ألأستيرادات للسلع والبضائع مما انعكس أيجابا في أرتفاع أيرادات المراكز الكمركية كافة".

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