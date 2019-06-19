2019/06/19 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | صحيفة الغارديان: فريق الأمن الرقمي الذي يعمل بالمكتب الخاص لولي العهد السعودي نفذ اختراق لحسابات صحفيينا

عاجل | صحيفة الغارديان: فريق الأمن الرقمي الذي يعمل بالمكتب الخاص

لولي العهد السعودي نفذ اختراق لحسابات صحفيينا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | صحيفة الغارديان: فريق الأمن الرقمي الذي يعمل بالمكتب الخاص لولي العهد السعودي نفذ اختراق لحسابات صحفيينا) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | صحيفة الغارديان: فريق الأمن الرقمي الذي يعمل بالمكتب الخاص لولي العهد السعودي نفذ اختراق لحسابات صحفيينا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).