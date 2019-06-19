المنتخب العراقي في بطولة جودو الشرطة العربية يحصد الميدالية الذهبية

2019/06/19 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

نجح منتخب العراق، في حصد الميدالية الذهبية ببطولة جودو الشرطة العربية التي تحتضنها العاصمة بغداد لمدة يومين.

واستطاع البطل الذهبي علي حسن عطا، ان

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