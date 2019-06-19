2019/06/19 | 20:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة .. النفط تحت وطأة "الكاتيوشا" .. وتحذيرات من ضرب الاقتصاد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 4LN2JIU1gfQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة .. النفط تحت وطأة "الكاتيوشا" .. وتحذيرات من ضرب الاقتصاد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البصرة .. النفط تحت وطأة "الكاتيوشا" .. وتحذيرات من ضرب الاقتصاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).