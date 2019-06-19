قناة الحرة الامريكية تنشر خبر صحجيفة العراق بتعيين وزير دفاع امريكي شارك بالعدوان على العراق

2019/06/19 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت قناة الحرة الامريكية قبل قليل خبر صحيفة العراق الذي نشرته يوم امس الثلاثاء بتعيين وزير دفاع امريكي شارك بغزو العراق وقالت قناة الحرة في خبرها يعد وزير سلاح البر مارك إسبر، الذي اختاره الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء ليحل مكان باتريك شاناهان وزيرا للدفاع بالوكالة، عسكريا سابقا تحول إلى الاهتمام بالصناعات الدفاعية.وقال الرئيس...

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