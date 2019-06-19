الاتصالات: جملة مخالفات وتراكمات سابقة اثرت على جودة الخدمة التي ينتظرها المواطن

2019/06/19 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حددت وزارة الاتصالات ، الاربعاء، جملة مخالفات وتراكمات سابقة اثرت على مستوى تقديم وجودة الخدمة التي ينتظرها المواطن العراقي.وذكرت الوزارة في بيان تابعته “يس عراق”، أنه ” في الوقت الذي تتصاعد فيه شدة اللوم على وزارة الاتصالات نود ان نبين للرأي العام والموطنين الأعزاء عدة امور قد لا تخفى عن أنظار […]

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