عبد المهدي لأمير الكويت: العراق أصبح شريكا في توفير الحلول بالمنطقة

2019/06/19 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المھدي، الاربعاء، لأمير دولة الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح، الذي وصل الى بغداد على رأس وفد وزاري كبير، إن العراق أصبح شريكا في وضع الحلول في المنطقة، معبرا عن أمله في تحقيق مزيد من التقدم في العلاقات الكويتية العراقية.وقال عبد المهدي في بيـان تلقى […]

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