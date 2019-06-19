السفارة السعودية تمنح تاشيرات الحج من بغداد بصورة مباشرة

2019/06/19 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة "الأناضول" أن رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة خالد العطية، اتفق، اليوم الأربعاء، مع السفير السعودي عبد العزيز بن خالد الشمري على منح تأشير...

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