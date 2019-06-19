خطيبة خاشقجي تدعو مجلس الامن للتحرك ضد “محمد بن سلمان”

2019/06/19 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة رحبت خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، بالتقرير الصادر عن الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، ووصفته بأنه “تطور محل ترحيب”.ونشرت جنكيز تغريدة على صفحتها في موقع “تويتر” جاء فيها: “دعوة المقررة الأممية الخاصة، للتحقيق مع (ولي العهد السعودي) محمد بن سلمان في اغتيال حبيبي جمال هو تطور محل ترحيب”.وأضافت أنه […]

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