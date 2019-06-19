الاتحاد الإسباني يُعلن رسمياً رحيل إنريكي عن الماتدور ويحدد بديله

2019/06/19 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن رحيل "لويس إنريكي" من منصبه كمدير فني للمنتخب الأول لأسباب عائلية.

وعقد "لويس روبياليس" رئيس الاتحاد الإسباني مؤتمرًا صحفيًا ليعلن فيه عن عدم استمرار مدرب برشلونة السابق في قيادته الفنية للماتدور والإعلان عن البديل.وقال "روبياليس" في تصريحات نقلها برنامج "شيرينجتو" الإسباني: "إنريكي لن يستمر كمدرب لمنتخب إسبانيا".وتابع: "نحن نثق تمامًا في الجهاز الفني الموجود حاليًا، للاستمرار وقيادتنا في المباريات المقبلة".وأضاف: "قررنا أن نعتمد على روبرت مورينو كمدرب للماتدور بدلاً من لويس إنريكي".وكان "مورينو" قد عمل في منصب المدير الفني أثناء غياب "إنريكي" في آخر ثلاث مباريات لمنتخب إسبانيا في تصفيات يورو 2020.انتهى

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