رسميًا.. بايرن ميونيخ يعلن رحيل مدافعه لبوروسيا دورتموند

2019/06/19 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} اعلن نادي بايرن ميونيخ عن رحيل أحد مدافعي الفريق الأول رسميًا إلى صفوف بوروسيا دورتموند.

وأكد بطل الدوري الألماني عبر موقعه الرسمي على توصله لاتفاق لعودة "ماتس هوميلس" مدافع الفريق إلى صفوف ناديه السابق، دون الكشف عن تفاصيل التعاقد.ولعب "هوميلس" في صفوف دورتموند في الفترة من 2008 وحتى 2016 قبل أن يتعاقد مع بايرن ميونيخ.وكان المدافع الألماني الدولي قد حصل مع أسود الفيستفاليا على لقبي الدوري الألماني في موسمي 2010/2011 و 2011/2012 كأبرز إنجازته مع الفريق.بينما استطاع في آخر ثلاث سنوات الفوز بثلاثة ألقاب للدوري الألماني أيضًا ولكن بقميص بايرن ميونيخ.انتهى

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