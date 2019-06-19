2019/06/19 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المھدي مع أمير دولة الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح أثناء استقباله الأخير في بغداد، اليوم الاربعاء، تفعيل المنطقة التجارية الحرة بين العراق والكويت.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “اللقاء الذي تم بحضور الوفدين الرسميين، تناول بحث تطوير العلاقات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد المهدي والصباح يبحثان تفعيل المنطقة التجارية الحرة بين العراق والكويت وكالة خطوة برس.

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