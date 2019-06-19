2019/06/19 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين/ خطوة برس أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين، اليوم الاربعاء، عن العثور على 80 عبوة ناسفة كانت مزروعة بمنطقة السلام غربي تكريت.وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “قوة مشتركة خرجت بواجب في منطقة السلام غربي تكريت، وعثرت على ٨٠ عبوة ناسفة على شكل جلكانات سعة 20 لتر مربوطة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على 80 عبوة ناسفة غربي تكريت وكالة خطوة برس.

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