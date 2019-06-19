محافظة عراقية تسجل 3 حالات انتحار خلال يومين

2019/06/19 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أكد مدير مكتب حقوق الإنسان في محافظة ديالى “صلاح مهدي” اليوم الأربعاء , تسجيل ثلاث محاولات للإنتحار خلال 48 ساعة داخل المحافظة.وقال مهدي في تصريح صحفي إن “ديالى شهدت خلال الساعات الـ48 الماضية تسجيل ثلاث حالات انتحار انتهت اثنين منها بالوفاة في مناطق متفرقة من المحافظة”.وأضاف أن “إجمالي حالات الإنتحار […]

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