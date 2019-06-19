2019/06/19 | 20:51

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روحاني: أنشطتنا النووية لا تزال ضمن الاتفاق النووي

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أنّ الأنشطة النووية الإيرانية لا

تزال ضمن الاتفاق النووي، إلا أنّ "إيران ستتخذ إجراءات جديدة بعد

انقضاء مهلة الستين يوماً".روحاني أشار إلى أن الرئيس الأميركي ألقى خلال لقائه أحد زعماء العالم

مسؤولية فشل سياساته تجاه إيران على مستشار الأمن القومي الأميركي جون

بولتون.ورأى روحاني أن علاقات إيران الجيدة مع الصين واليابان جعلت البعض

يهاجم حاملتي النفط في بحر عمان.كما قالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إنها لن تمدّد مهلة الستين

يوماً لخفض التزاماتها بالاتفاق النووي، وقال المتحدث باسم منظمة

الطاقة الذرية الإيرانية عباس كمالوندي إن ايران ستنفذ الخطوة التالية

وأن مهلة الستين يوماً غير قابلة للتمديد.

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