2019/06/19 | 20:51

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سيناتور أميركي : تورط ابن سلمان بقتل خاشقجي يستدعي وقف مبيعات الأسلحة لنظام مجرم

الاربعاء

19

حزيران

2019 :

08:38 pm

30

قال السيناتور الأميركي ريتشارد بلومنثال ان تورط محمد ابن سلمان بقتل

خاشقجي يستدعي وقف مبيعات الأسلحة لنظام مجرم

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