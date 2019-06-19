2019/06/19 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التهم حريق نشب لأسباب مجهولة مساء اليوم الأربعاء محالا تجارية في ناحية الإمام بشمال بابل من دون اصابات.وقال مصدر في شرطة بابل”أن حريقا اندلع لأسباب مجهولة مساء اليوم الأربعاء أدى إلى تدمير عدد من المحال التجارية بالقرب من مرقد الامام علي بن الحسين بن ابي طالب عليهم السلام من دون اصابات.ورجح المصدر أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق يلتهم محالا تجارية شمال الحلة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق يلتهم محالا تجارية شمال الحلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).