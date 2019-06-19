2019/06/19 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت إدارة الطيران والفضاء الأميركية “ناسا” عن صورة فريدة من نوعها لجبل أطلقت عليه اسم “أهونا مونس” على سطح “سيريس”، وهو كوكب قزم يعتقد أنه أكبر صخرة فضائية في النظام الشمسي.وذكرت “ناسا” إن المسبار “Dawn” أو “فجر” هو الذي ساهم في الكشف عن الجبل، لكنه توقف عن العمل في مدار حول “سيريس” حاليا بعد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ناسا تكشف صورة لجبل لم تر البشرية مثله المركز الخبري الوطني.

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