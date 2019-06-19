2019/06/19 | 20:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشعان الجبوري في لقاء مع العهد الساعة العاشرة اليوم مساءاً) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Nd77CycqaZc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشعان الجبوري في لقاء مع العهد الساعة العاشرة اليوم مساءاً) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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