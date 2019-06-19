اتفاقية عراقية سعودية لمنح تأشيرة الحج من بغداد

2019/06/19 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الاربعاء، عن اتفاق رسمي لمنح تأشيرة الحجاج العراقيين من مقر السفارة السعودية في بغداد بعد انقطاع استمر لأكثر من 30 عاما".وذكر المتحدث الرسمي للهيئة حسن فهد الكناني في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان "رئيس هيئة الحج خالد العطية التقى اليوم بالسفير السعودي في بغداد عبد العزيز الشمري، وجرى الاتفاق على ان يكون منح تأشيرة الدخول للحجاج العراقيين من مقر السفارة في بغداد".

واكد الكناني، أن "التأشيرات سابقا كانت تمنح من العاصمة الأردنية عمان ولأجل تسهيل هذه العملية، بذلت الهيئة جهوداً كبيرة لأجل ان يكون منح التأشيرات للحجاج من بغداد".انتهى/س

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