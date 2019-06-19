نائب: الشركات الأمنية أخطر ما يواجه العراق حاليا

2019/06/19 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب كريم المحمداوي الشركات الامنية بأنها اخطر مايواجه العراق خلال المرحلة الحالية.وقال المحمداوي في تصريح لوكالة النباأ للأخبار، اليوم الأربعاء، ان "غالبية تلك الشركات مدسوسة وتعمل لصالح مخابرات دول معادية"، مبيناً انها "تحاول خرق الوضع الامني في العراق ومعرفة تفاصيل دقيقة وحساسة خصوصا في قطاع النفط كونها تحمي جميع الشركات العاملة داخل البلد".

واضاف بأن "الحكومة تعلم مايمكن ان يفعله وجود تلك الشركات داخل العراق وكيف انها قتلت وتجاوزت على الشعب"، مؤكداً ان "تلك الشركات اسهمت في اضعاف الامن والاقتصاد وتنامي الخلافات الموجودة داخل العراق".

وأشار المحمداوي الى أن" اللجنة تحاول ان يكون لها موقف مستقبلي من وجود تلك الشركات في العراق".

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