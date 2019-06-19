2019/06/19 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد حمل مدرب نادي الكرخ، كريم سلمان، حكام الدوري العراقي الممتاز، مسؤولية تراجع النتائج في البطولة.وقال سلمان في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “بعض الفرق تحاول الضغط على الحكام من خلال الاعتراض غير المبرر والتجاوز والشتم من قبل جماهيرهم”.واوضح أن “16 ركلة جزاء احتسبت على فريقنا وبعضها لو تم احتسابها على فرق اخرى، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب الكرخ يحمل التحكيم مسؤولية تراجع نتائج فريقه) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب الكرخ يحمل التحكيم مسؤولية تراجع نتائج فريقه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).