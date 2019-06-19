انخفاض في درجات الحرارة الى (39) خلال اليومين المقبلين

2019/06/19 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاربعاء، إنخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة بدءاً من اليوم الأربعاء حتى يوم السبت.

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