السكك الحديد: تصليح 33 حوض KZB لنقل المشتقات النفطية من قبل كوادر المنطقة الجنوبية .

2019/06/19 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انجزت الشركة العامة للسكك الحديد العراقية التابعة لوزارة النقل، اليوم الأربعاء، تصليح 33 حوض KZB مخصصاً لنقل المشتقات النفطية بفترة قياسية لاتتجاوز الشهر .

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