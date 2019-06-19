خبراء قانونيون: نظام البلاد مهدد بسيطرة دواوين الأوقاف عليه والبرلمان مطالب بعدم تمرير قانون المحكمة الاتحادية

2019/06/19 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحذيرات من سطوة رجال الدين والاضرار بغير المسلمين وضياع حقوق المرأة..بغداد – الصباح الجديد: حذر خبراء، أمس الأربعاء، من السعي لفرض هيمنة دواوين الأوقاف على القضاء العراقي، مبينين أن تمرير قانون المحكمة الاتحادية العليا بصيغته الحالية سوف يؤدي إلى ضياع العديد من حقوق المرأة، فيما دعوا مجلس النواب إلى إيقاف مناقشة المسودة وإعادة صياغتها ...

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