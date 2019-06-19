سائرون تتهم عبد المهدي بتعطيل تقديم مرشحي الوزارات الشاغرة بعد تسلمه اسماءهم

2019/06/19 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إن “رئيس الحكومة يتخوف من رفضهم في مجلس النوّاب” بغداد – وعد الشمري: اتهمت قائمة سائرون، أمس الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بتعطيل تقديم المرشحين للوزارات الشاغرة، لافتة إلى أن قائمة الأسماء جاهزة منذ أكثر من شهر، مبينة أن تأخير حسم الملف جاء نتيجة الخوف من عدم قبول المرشحين داخل مجلس النواب....

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