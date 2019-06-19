2019/06/19 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل خرجت منه وبغداد والكوفة تراجعتا فيه بغداد – الصباح الجديد: اكد مركز البيان للدراسات والتخطيط، امس الاربعاء، تراجع عدد من الجامعات العراقية في تصنيف QS للجامعات لعام 2020، فيما اشار الى خروج بعضها من التصنيف.وذكر بيان للمركز تسلمت “الصباح الجديد” نسخة منه انه “أعلن عن تصنيف QS لعام 2020 وأظهرت النتائج خروج جامعة ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز البيان للدراسات يحذر: الجامعات العراقية مهددة بالخروج من تصنيف QS) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركز البيان للدراسات يحذر: الجامعات العراقية مهددة بالخروج من تصنيف QS) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).