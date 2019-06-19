اعتقال 3 اشخاص بحوزتهم

2019/06/19 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، باعتقال ثلاثة اشخاص بحوزتهم حبوب مخدرة و"رمانتين يدويتين" شرقي بغداد.

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