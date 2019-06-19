الحكيم للحلبوسي: البرلمان يتحمل مسؤولية متابعة البرنامج الحكومي

2019/06/19 | 21:04

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بغداد:سومر نيوز

شدد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الاربعاء، على تحمل البرلمان لمسؤوليته بمتابعة البرنامج الحكومي ...

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