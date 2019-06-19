سفير العراق في القاهرة يبحث مع وزير الطيران المدني المصري امكانية تشغيل خط طيران مباشر بين بغداد والقاهرة

2019/06/19 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث سفير العراق في القاهرة احمد نايف الدليمي مع وزير الطيران المدني المصري الفريق يونس المصري في مقر الوزارة امكانية تشغيل خط طيران مباشر بين بغداد والقاهرة من خلال مطار العاصمة الادارية ومطار سفنكس لخدمة السياحة والسفر ورجال الاعمال وكذلك تنشيط الحركة السياحية الوافدة من العراق الى المدن المصرية .وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم […]

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