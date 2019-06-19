لاريجاني: نصحنا الاوروبيين بان يتخلوا عن الترويج لمخطط الاسلاموفوبيا

2019/06/19 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان محمد جواد لاريجاني : ان "نصيحتنا للاوروبيين هي ان يكفوا عن مواقفهم الاحادية وعدم الترويج لمخطط

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