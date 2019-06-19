محافظ صلاح الدين يدعو لحسم ملف تشابه الأسماء والدعاوى الكيدية

2019/06/19 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ صلاح الدين

دعا محافظ صلاح الدين عمار جبر، الاربعاء، لحسم ملف تشابه الأسماء

والدعاوى الكيدية.

وقال مكتب جبر في بيان تلقى “النور

نيوز” نسخة منه، إن “محافظ صلاح الدين ترأس اليوم، اجتماعا أمنيا لاعادة

تدقيق وتوحيد المعلومات عن المشتبه بهم والمطلوبين وبما يضمن كرامة الأبرياء ويعجل

بملاحقة المجرمين”.

وشدد على “ضرورة التعجيل بحسم ملف تشابه

الأسماء والدعاوى الكيدية المدرجة في الحاسبة الأمنية”.

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