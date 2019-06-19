عبد المهدي: العراق تجاوز صعوباته بنجاح ومتفائلون بمستقبل علاقاتنا مع الكويتية

2019/06/19 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أن العراق تجاوز الصعوبات التي واجهها بنجاح وقطع مرحلة مهمة في تعزيز مكانته الدولية، وفيما أبدى تفاؤله بمستقبل العلاقات العراقية الكويتية، أشار أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح إلى أنه “حريص على العراق كحرصه على بلده”.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان حصلت “الاتجاه برس” على نسخة منه، إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المھدي استقبل، أمير دولة الكويت الشیخ صباح الاحمد الجابر الصباح، الذي وصل الى بغداد اليوم الاربعاء على رأس وفد وزاري كبير” .

وأضاف البيان، أن “اللقاء الذي تم بحضور الوفدين الرسميين، بحث تطوير العلاقات العراقية الكويتية وفرص التعاون امام البلدين وتفعيل المنطقة التجارية الحرة المشتركة، الى جانب بحث الأوضاع الإقليمية ،وسادت المباحثات اجواء من الودية والصراحة والتفاهم وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا”.

ونقل البيان عن عبد المهدي قوله إن “هذه الزيارة تعد فرصة لتطوير العلاقات الثنائية نحو الأفضل ونحن متفائلون بمستقبل العلاقات العراقية الكويتية”، لافتاً إلى “زيارته لدولة الكويت واللقاءات المثمرة التي اجراها الوزراء وملفات التعاون التي بُحثت وأهمية استكمالها في بغداد وتفعيل اتفاقات التعاون التي ابرمت في الكويت وتشجيع الاستثمارات وتسهيل منح التأشيرات والتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية لمافيه مصلحة البلدين” .

وتابع عبد المهدي، أن “العراق واجه صعوبات لكنه تجاوزها بنجاح وقطع مرحلة مهمة في تعزيز مكانته الدولية وأصبح اليوم شريكاً في الحلول بعد أن كان يشار له في الأزمات، وأن اقتصاده يتعافى والبلاد تشهد أمناً واستقراراً بفضل قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية وتضحيات شعبنا” .

من جانبه، قال أمير الكويت إن “زيارته اليوم تأتي بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء لدولة الكويت وتثبت قوة العلاقات الثنائية”، مضيفاً: “يهمني أن أرى العراق يتطور ويزدهر وحريص على العراق كحرصي على بلدي واتمنى لعلاقاتنا المزيد من التطور”.

وأشار إلى أن “هناك أموراً كثيرة نتفق عليها وماتبقى منها قابل للحل خلال مباحثات الوفدين الوزاريين ومتابعة التنفيذ من خلال اللجان المشتركة”، مشيدا بـ”توجهات الحكومة العراقية وبسياستها المتوازنة وتعاطيها الايجابي مع أزمات المنطقة”.

يذكر أن أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح وصل، صباح اليوم الأربعاء، إلى بغداد في زيارة رسمية.

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