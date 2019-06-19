الحكيم يعد المعارضة “خياراً استراتيجياً” ويدعو للإسراع باستكمال التشكيلة الحكومية

2019/06/19 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، الأربعاء، المعارضة “خياراً استراتيجياً سيمكن العملية السياسية من الانتظام”، داعياً إلى استكمال التشكيلة الحكومة بأسرع وقت والابتعاد عن المحاصصة.

وقال مكتب الحكيم في بيان اطلعت عليه “الاتجاه برس”، إن الأخير استقبل “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”، مبيناً أن الطرفين “تناولا مستجدات الوضع السياسي في العراق على المستوى التنفيذي والتشريعي والعلاقات الدولية”.

ونقل البيان عن الحكيم قوله إن “خيار المعارضة خيار استراتيجي سيمكن العملية السياسية من الانتظام بوجود كتلة نيّابية معارضة قادرة على التقييم والتقويم وتشخيص الأخطاء”.

وحمّل الحكيم، “مجلس النواب مسؤولية متابعة البرنامج الحكومي والتوقيتات التي ألزمت الحكومة بها نفسها وعلى أساسها مُنحت الثقة”، داعياً إلى “تقديم الخدمات وجدولتها وتوقيتها ومصارحة الشعب بالإمكانات المتوفرة لذلك ولاسيما ملف الكهرباء وفرص العمل”.

وشدد الحكيم، على “تشريع القوانين المهمة ولا سيما القوانين التي تمس هيكل النظام السياسي، والقوانين التي تصب بخدمة المواطن بشكل مباشر”.

وبخصوص الكابينة الوزارية، أكد الحكيم على “حسمها بأسرع وقت من قبل الكتل النيابية الداعمة للحكومة فضلا عن أهمية فسح المجال للكفاءات العراقية والابتعاد عن المحاصصة”.

وبشأن الوضع الإقليمي، جدد الحكيم “التأكيد على حياد العراق الإيجابي في التدافع الإقليمي، وضمان مصلحة العراق”، مؤكداً “رفضه لسياسة تجويع ومحاصرة الشعوب”.

وكان تيار الحكمة أعلن، الأحد الماضي، تبنيه خيار “المعارضة السياسية البنّاءة”، مشيراً إلى الالتزام “الكامل” بهذا الخيار وما يستلزمه من دور وحراك وأداء ومواقف “على الصعيد الوطني”.

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