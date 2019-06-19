الاتحاد الوطني يكشف عن اجتماعات مع الديمقراطي بشان محافظ كركوك

2019/06/19 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القيادي في الاتحاد الوطني محمود خوشناو، اليوم الأربعاء، ان الإتحاد مستمر بعقد الاجتماعات مع حزب بارزاني لإنهاء ملف منصب محافظ كركوك.

وقال خوشناو في تصريح تابعته “الاتجاه برس” إن “الإتحاد الوطني يتطلع إلى أن يكون منصب رئيس مجلس محافظة كركوك الى المكون التركماني لان لديهم مقاعد ويستحقون هذا المنصب وسبق وان اجرينا توافقات وتفاهمات معهم في السنوات الماضية”.

وبشأن استحقاق المكون العربي بين أن “الحديث عن مطلبهم في مناصب أدارية في المجلس فهذا غير قانوني باعتبار ان لديهم ٦ مقاعد فقط”.

وتعيش محافظة كركوك، منذ أشهر عديدة ارتباكاً سياسياً واضحاً ، على خلفية أزمة اختيار محافظ جديد للمدينة، التي استعادت بغداد سيطرتها عليها في تشرين الأول 2017، بحملة عسكرية واسعة، طردت على أثرها القوات الانفصالية الكردية من المدينة، عقب تنظيم أربيل استفتاءً للانفصال عن العراق.

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