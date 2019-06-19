الحلبوسي والحكيم يؤكدان ضرورة حسم الوزارات الشاغرة

2019/06/19 | 21:10

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بغداد اليوم- بغداد

التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأربعاء، رئيس تحالف الإصلاح والإعمار عمار الحكيم لبحث تطورات العملية السياسية.

وقال المكتب الإعلامي في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأربعاء، التقى رئيس تحالف الإصلاح والإعمار عمار الحكيم".

وبحث اللقاء بحسب البيان، "أهمية تفعيل دور مجلس النواب في المجال الرقابي من خلال متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي ومكافحة الفساد، وفي الجانب التشريعي من خلال إقرار القوانين المهمة التي تمسُّ حياة المواطن وتلبي احتياجاته الخدمية والاجتماعية".

وأكد اللقاء على "ضرورة استكمال الكابينة الحكومية، وحسم الوزارات الشاغرة، وإنهاء ملف إدارة الدولة بالوكالة، والعمل على بناء مؤسسات الدولة".

بغداد اليوم - الأنبار

أكد مجلس عشائر الأنبار، اليوم الأربعاء، رفضه تحويل المحافظة إلى نقطة صراع إقليمي عبر استهداف القوات الأميركية والشركات الاجنبية داخلها، فيما حث من يريد القتال والدفاع عن طرف ما، على الخروج من الأنبار.

وقال عضو المجلس

بغداد اليوم - بغداد

أكدت كتلة "بيارق الخير" البرلمانية، اليوم الأربعاء، أهمية وجود كتل وجهات سياسية معارضة لعمل الحكومة الحالية، برئاسة عادل عبد المهدي.

وقال رئيس الكتلة النائب محمد الخالدي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "مشا

بغداد اليوم- بغداد

كشف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء (19 حزيران 2019)، تفاصيل لقاء الأخير بامير دولة الكويت الشیخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

وذكر المكتب في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوز

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